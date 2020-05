Zum Ausprobieren: Tapcast, Keep und App List

Tapcast

Tapcast ist ein schlichter Podcast-Player, der sich auf Mac, iPhone und iPad einsetzen lässt, nichts kostet und ein ungewöhnliches Alleinstellungsmerkmal mitbringt.

Die App lässt euch nicht nur zuhören, sondern auch selbst sprechen. Ein integrierter Audio-Recorder kann kleine Sprachnotizen aufnehmen und Teilen.

Tapcast unterstützt sowohl den normalen als auch den dunklen Modus und ermöglicht es Ihnen, die Podcasts der Welt zu abonnieren und anzuhören. Tapcast unterstützt auch Sprachaufnahmen und die gemeinsame Nutzung dieser Aufnahmen, um Ihnen den Einstieg in die Aufnahme Ihrer eigenen Sprachmemos zu erleichtern!

Keep

Keep ist eine frisch gestartete Später-Lesen-App, die Apples Login-Funktion integriert und sich über das Teilen-Menü von Safari und Co. mit neuen Inhalten befüllen lässt.

Werbefinanziert lässt sich Keep kostenlos nutzen. Wer sich die gesicherten Artikel auch (offline) vorlesen lassen möchte, keine Werbung sehen will und die von der App angebotenen, smarten Schlagwörter einsetzen will, zahlt 3,49 Euro pro Monat.

App List

Auch App List sichert Informationen für den späteren Zugriff – allerdings keine Online-Artikel sondern App-Store-Links.

Mit App List könnt ihr interessante App Store-Downloads im Blick behalten, eine Wunschliste pflegen oder Preisveränderungen beobachten. Die App ist komplett kostenlos kann bei Gefallen aber mit kleinen Spenden unterstützt werden.