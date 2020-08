Apple Pay mit Sparkassen-Karte „in etwa zwei Wochen“

Vergangenen Monat konnten wir berichten, dass Apple Pay mit der Sparkassenkarte noch in diesem Sommer eingeführt werden soll. Intern ist weiterhin die Rede von einem Start noch in diesem Monat. Dergleichen scheint nun auch von der Sparkasse Regensburg bestätigt worden zu sein.

Der in Ingolstadt erscheinende Donaukurier berichtet von einer in der vergangenen Woche abgehaltenen Pressekonferenz der Sparkasse Regensburg und kommt in diesem Zusammenhang auch auf die anstehende Freigabe der Sparkassen-Debit-Karte für Apple Pay zu sprechen:

Das Thema Digitalisierung wird die Sparkasse damit weiterhin begleiten. In etwa zwei Wochen kann die Sparkasse auch eine Erweiterung im Bereich Apple-Pay an den Start gehen lassen. Ab dann können Sparkassenkunden mit ihrem Handy nicht mehr nur mit der Kreditkarte zahlen, sondern auch mit der Sparkassen-Karte zahlen.

Mit Blick darauf, dass die Pressekonferenz vergangenen Mittwoch stattfand, wären die in Frage kommenden Dienstags-Termine der 18. oder der 25. August. Immer vorausgesetzt natürlich, dass die getroffenen Aussagen auf fundierten Informationen gründen. Doch auch uns gegenüber haben informierte Personen mittlerweile mehrfach durchblicken lassen, dass ein Start im August definitiv geplant ist.