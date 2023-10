Apple Pay Later: Apple gewährt US-Nutzern jetzt Kleinkredite

Mit der neuen Bezahlfunktion Apple Pay Later experimentiert Apple in den Vereinigten Staaten bereits seit dem Frühjahr. Im März hat der iPhone-Konzern damit begonnen, Nutzern seiner kontaktlosen Bezahl-Lösung überschaubare Kleinkredite anzubieten, um die über Apple Pay generierten Umsätze zu erhöhen.

Apple Pay Later: Zinsfrei in vier Raten

Nun werden die zinsfreien Kleinkredite allen Apple Pay-Nutzern in den Vereinigten Staaten angeboten. Die optionalen Zahlungsstundungen sind dabei stets nach demselben Muster aufgebaut: Anwender können beim Durchführen einer Apple-Pay-Transaktion jetzt zwischen den beiden Optionen „Vollständige Bezahlung“ und „Apple Pay Later“ wählen.

Bei der vollständigen Zahlung wird die Apple Pay-Transaktion wie üblich durchgeführt und das hinterlegte Zahlungsmittel umgehend belastet. Wählen Anwender „Apple Pay Later“ aus, verteilt Apple die Gesamtsumme auf vier Ratenzahlungen, die im Abstand von jeweils zwei Wochen beglichen werden müssen.

Mehrere Parallel-Kredite möglich

Während die Ratenzahlung anfangs nur ausgewählten Kunden angeboten wurde, bietet Apple die Kleinkredite nun allen Apple Pay-Nutzern in den USA an, behält sich aber vor, die Stundungen in Einzelfällen nicht zu gewähren. Voraussetzung für den Zugriff auf die Ratenzahlung ist die Volljährigkeit, eine Meldeadresse in den Vereinigten Staaten, die Nutzung von Apple Pay und die Zwei-Faktor-Sicherung der eigenen Apple-ID.

Bei der ersten Nutzung der neuen Funktion müssen Anwender ein kurzes Formular ausfüllen und zusätzliche Informationen bereitstellen, die Apple zur Feststellung der Kreditwürdigkeit nutzt. Grundsätzlich können mehrere Ratenzahlungen gleichzeitig getätigt werden.

Apple verdient an allen Apple Pay-Transaktionen mit und ist daher entsprechend motiviert, so viele Umsätze wie möglich über das eigene Bezahlverfahren laufen zu lassen.