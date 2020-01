Apple Pay Express-ÖPNV: New Yorker Lesegeräte zu sensibel?

Die mit Apple Pay in ausgewählten Städten verfügbare Option Express-ÖPNV sorgt in New York für kontroverse Diskussionen. Zeitungsberichte sprechen von einem Apple-Pay-Fehler, in der Tat scheint es sich hier allerdings eher um Einzelfälle und Probleme mit der Feinabstimmung der Lesegeräte zu handeln.

Express-ÖPNV ermöglicht das schnelle Bezahlen von Tickets für den Personennahverkehr in New York sowie weiteren Städten durch schlichtes Antippen eines NFC-Lesegeräts an der Durchgangsschranke zu den Stationen. Eine Authentifizierung mittels Fingerabdruck oder Gesichtserkennung ist dabei nicht nötig. U-Bahn-Kunden in New York berichten nun allerdings davon, dass ihnen die Ticketgebühren mehrfach berechnet wurden: Der Bezahlvorgang sei ohne weiteres Zutun schon beim Vorbeigehen am Lesegerät aktiviert worden.

Einer Stellungnahme der New Yorker Verkehrsbehörde Metropolitan Transportation Authority (MTA) zufolge ist die Zahl der betroffenen Nutzer allerdings äußerst gering. Die Rede ist von 30 Fehlerberichten bei mittlerweile mehr als fünf Millionen Interaktionen mit dem System. Auf mögliche Ursachen geht die MTA nicht ein, doch wird vermutet, dass die Lesegeräte möglicherweise falsch justiert sind. Aus anderen Städten liegen bislang nämlich keine vergleichbaren Hinweise vor.

Wer auf Nummer sicher gehen will (das gilt auch für Touristen in den betreffenden Städten), deaktiviert die Funktion wie hier beschrieben auf seinem iPhone bzw. der Apple Watch.

Express-ÖPVN im Video