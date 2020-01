Free Now Ride setzt in Hamburg auf Tesla

Free Now lockt seine Kunden in Hamburg demnächst mit neuen Tesla-Modellen. Wie das Unternehmen mitteilt, werden dort in Kürze 60 Fahrzeuge vom Typ Tesla Model 3 den Dienst für den Fahrtvermittler antreten.

Die neuen Teslas sind voraussichtlich ab Ende März oder Anfang April in Hamburg verfügbar und können im Rahmen des Ride-Angebots von Free Now über die App gebucht werden. Bei Free Now Ride kann man ein Fahrzeug inklusive Fahrer zum Festpreis nutzen, das Angebot steht neben Hamburg derzeit in den Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln und München zur Verfügung.

Free Now tritt bei den Ride-Buchungen ausschließlich als Fahrtvermittler auf. Die Fahrzeuge werden von den selbständigen Auftragnehmern jeweils selbst angeschafft. Dies erklärt vielleicht auch den zunächst überraschenden Umstand, dass das Joint-Venture von Daimler und BMW hier ausgerechnet auf die Konkurrenz aus den USA setzt.

Free Now integriert in Deutschland auch die Funktionen der lange Jahre aktiven mytaxi-App und ist mittlerweile in 100 europäischen Städten verfügbar.