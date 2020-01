Razer kündigt Switch-ähnlichen Game-Controller für das iPhone an

Mit dem Game-Controller „Kishi“ will Razer euer iPhone in eine Nintendo Switch verwandeln (oder zumindest sowas ähnliches). Das neue Zubehör nimmt das Smartphone in die Mitte und wird direkte über Lightning bzw. USB-C bei Android-Geräten verbunden. Diese Direktverbindung gewährleistet dem Hersteller zufolge extrem niedrige Latenzen.

Kishi basiert auf dem bereits vor einiger Zeit von Razer vorgestellten Android-Controller Junglecat. Der Controller kommt mit klassischem Layout und bringt klickbare Analog- und Thumbsticks auf beiden Seiten des Smartphones. Dem Hersteller zufolge unterstützt der Kishi die meisten mit Mobile-Controllern kompatiblen iOS- und Android- oder iOS-Spiele.

Die versteckte Lightning- bzw. USB-C-Verbindung gewährleistet nicht nur eine hervorragende Performance, sondern erlaubt dank einer Passtrough-Option auch den Anschluss an ein Ladegerät während des Spielens.

Razer will den Kishi-Controller noch vor dem Sommer auf den Markt bringen. Das neue Zubehör soll mit den Apple-Geräten iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone XR/XS/XS Max, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6s/6s Plus und iPhone 6 / 6 Plus kompatibel sein.