Apple Pay: Commerzbank mit Virtual Debit Card, bunq mit Update

Die jüngste Version der offiziellen Commerzbank-App, Ausgabe 11.18.0, integriert jetzt eine Virtual Debit-Karte, die die Nutzung von Apple Pay mit konventionellen Girokonten ermöglicht.

ifun.de-Leser Fabian, dem die Neuerung zuerst aufgefallen ist, schreibt:

So positiv wie die zitierte Resonanz auf das Commerzbank-Update ausfällt, so negativ quittieren Anwender gerade die sogenannte Ausgabe V3 der Banking-App bunq. Eine Reaktion, die sich schon vor Tagen abzeichnete.

Hier hatte ifun.de-Leser Denis das Community-Forum im Blick und berichtet:

Hi, das umstrittene Update V3 ist im App Store. Die Community Foren werden überschwemmt von massiver Kritik. Die Online-Karten werden bis auf eine nicht mehr angezeigt, gesparte Summe ist bei manchen negativ, jede Funktion erfordert mindestens 3 Klicks mehr als vorher, manche Funktionen sind hinter 3D-Touch versteckt und es sind mehr Fehler als in der Beta enthalten (z.B. kann die Dual-Pin in der App Store Version nicht geändert werden. In der Beta funktionierte es.)

Der Support schließt zurzeit alle negativen Anfragen zur V3 und antwortet ausschließlich auf positive Rückmeldungen, die vielleicht 2% aller Rückmeldungen ausmachen. […] Die Funktionen vom Bunq Konto sind eigentlich nämlich super und würde gerne bei bunq bleiben, aber jetzt sind die Funktionen schwer bis kaum auffindbar, defekt oder einfach nicht mehr vorhanden.