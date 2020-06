TVNOW: Ab Juli mit Profilen und eigenem Kinder-Bereich

TVNOW der Streaming-Dienst der Mediengruppe RTL Deutschland wird sein Angebot ab dem 13. Juli 2020 um einen gesonderten Family- und Kids-Bereich erweitern.

Unter anderem wird SUPER RTL ab Juli ausgewählte TOGGO-Inhalte anbieten, von den öffentlich-rechtlichen Sendern sollen „zahlreiche, beliebte Kinder-Programme“ verfügbar sein – darunter Inhalte von ZDFtivi select sowie Content der von der WDR mediagroup lizenziert wurde.

Insgesamt sollen Kinder und Familien damit bereits zum Start auf ein Angebot von rund 2.250 Programmstunden zugreifen können.

Zum Start des Family- und Kids-Bereichs wird auf TVNOW außerdem eine neue Profile-Funktion aktiviert. Dadurch haben alle registrierten User die Möglichkeit, bis zu drei Profile anzulegen und zwischen Erwachsenen- und Kinderprofilen zu unterscheiden.

Über das Kinderprofil bekommen die User automatisch nur Zugang zum Family- und Kids-Bereich. Für TVNOW-Premium- und TVNOW-Premium+-Kunden stehen hier noch mehr exklusive Inhalte bereit, die sie sicher werbefrei streamen können.

Von „Woozle Goozle“ und „ALVINNN!!! and the Chipmunks“ über „Lassie“, „Das Dschungelbuch“, „Shaun das Schaf“ und „Der kleine Maulwurf“ bis zu „Fünf Freunde“ und der Emmy-prämierten Teenie-Serie „Zac & Mia“ können Familien mit einem Premium- und Premium+-Account hier sicher und werbefrei gemeinsam ihre Lieblingsprogramme streamen. Mit „Ninja Warrior Germany Kids“, dem Spin-Off der weltweit erfolgreichen Physical-Gameshow, das TVNOW in Zusammenarbeit mit SUPER RTL produziert, wird außerdem bereits zum Start eine erste Eigenproduktion verfügbar sein.