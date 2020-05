Apple Pay bei den Volksbanken: Mastercard Debitkarte als Alternative zur Girocard

Wir hatten das Thema im Zusammenhang mit dem Apple-Pay-Start der Volksbanken zwar schon mal angeschnitten, weiterhin erreichen uns allerdings Leseranfragen mit Blick auf die von den Volksbanken angebotene Mastercard Debitkarte. Dies mag damit zusammenhängen, dass das Angebot nicht bundesweit gilt, sondern die einzelnen Volksbanken für sich entscheiden, ob sie eine Mastercard Debit als Alternative zur Nutzung einer Kreditkarte mit Apple Pay anbieten und entsprechend bewerben.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Karten ist einfach erklärt. Während die Kreditkarte über eine monatliche Abrechnung ausgeglichen wird und man die darüber getätigten Ausgaben von der Bank vorfinanziert, also als Kredit erhält, werden Ausgaben mit der Debitkarte jeweils direkt vom Girokonto abgebucht. Ohne entsprechendes Guthaben ist der Einsatz der Karte nicht möglich, dies hat natürlich auch entspanntere Vergaberegeln für die Karte zur Folge. So bewerben die Volksbanken ihre Debitkarten dann auch als besonders für Jugendliche oder sehr sicherheitsbewusste Kunden geeignet.

Ob die Ausgabe einer solchen Karten und damit verbunden die Nutzung mit Apple Pay möglich ist, entscheiden die einzelnen Banken im Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken allerdings jeweils für sich. Wer die Funktion nutzen möchte, muss direkt bei seiner Filiale nachfragen.

Mastercard Debitcard statt Girocard mit Apple Pay

Es wird auch darüber spekuliert, ob im Zusammenhang mit diesem Angebot die Option auf die Verwendung einer Girokarte mit Apple Pay bei den Volksbanken vom Tisch ist. Dem ist nicht so, denn die Entscheidung über die Verwendung der Girocard mit Apple Pay liegt zunächst bei Apple. Erst wenn hier in Absprache mit den Banken die nötigen Voraussetzungen geschaffen sind, kann dann wiederum jedes Institut für sich entscheiden, ob diese Funktion bereitgestellt wird. Hier äußern sich zumindest die Sparkassen weiterhin zuversichtlich und stellen die Unterstützung der Girokarte noch für dieses Jahr in Aussicht.