Apple Pay: Augsburger Aktienbank erweitert Partnerbanken

Die Netbank, ein Marken-Ableger der Augsburger Aktienbank ist bereits seit Sommer 2019 einer der offiziellen Apple Pay-Partner. Nun ist auch die Muttergesellschaft gefolgt.

Wie Apple heute bestätigt, gehört die Augsburger Aktienbank jetzt zu den aktiven Apple Pay-Partnern.

Die mittelständische Bank mit Sitz in Augsburg kündigte erst in der vergangenen Woche an, Apple Pay „bald“ und noch „im Februar 2020“ für die eigenen Kunden verfügbar machen zu wollen. Einzige Voraussetzung sei der Besitz einer Augsburger Aktienbank Mastercard Karte und eines iPhones.

Die Augsburger Aktienbank bietet ausschließlich Bezahlkarten an, die vom Kunden zum Bezahlen per Apple Pay genutzt werden können: Alle von der Augsburger Aktienbank herausgegeben Karten sind Apple-Pay-fähig. Die neuen Karten gibt es in Verbindung mit einem Konto bei der AAB: Mastercard Debit, vergleichbar einer Maestro Bankkarte; Kartenumsätze werden dem jeweiligen Abrechnungskonto sofort belastet. Und: Mastercard Premium mit einem umfangreichen Versicherungspaket.

31 Apple Pay-Partner in Deutschland

Neben Die Liste der 31 Deutschland-Partner liest sich damit wie folgt:

Allianz

American Express

Augsburger Aktienbank

boon.

bunq

comdirect

Commerzbank AG

Consors Bank

Consors Finanz

Crosscard

Curve

Deutsche Bank

Deutsche Kreditbank AG (Visa credit cards, Lufthansa Miles & More Credit Card)

fidor BANK

Fleetmoney

Hanseatic Bank

HypoVereinsbank / UniCredit Bank AG

iCard

ING

Klarna

Monese

N26

Netbank

Norisbank

o2 Banking

Openbank

Revolut

Sparkasse

Ticket Restaurant Edenred

Viabuy

VIMpay

Zudem starteten zahlreiche europäische Kreditinstitute ihre Apple Pay-Anbindung in anderen Märkten. Etwa die Swedbank und die Volvofinans in Schweden, Cetelem in Spanien, Creval und Biver Banca in Italien.