Apple Pay: Auch Banking-App Finom neu dabei

Wie viele der Neo-Banking-Angebote setzt auch Finom auf die Banklizenz der Solaris-Bank und nutzt deren Baukasten-System um eine „eigene“ Banking-Lösung in Deutschland anbieten zu können. Finom bietet Geschäftskonten für Unternehmen und Freiberufler an, die von mehreren Zugriffsberechtigten eingesehen und verwaltet werden können.

Neben der Sparkassen-Tochter 1822direkt, die seit heute zu den offiziellen Apple Pay-Partnern in Deutschland zählt, hat Apple auch die junge Banking-App Finom in den Kreis der offiziell bestätigten Partner aufgenommen .

