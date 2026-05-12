Apple passt App-Store-Vorgaben für Glücksspiel-Apps an

Apple passt die App-Store-Regeln für Wett-Apps in Brasilien an. Entwickler, die Apps mit Festquotenwetten im brasilianischen App Store anbieten wollen, müssen künftig eine gültige Lizenz der brasilianischen Behörde Secretaria de Prêmios e Apostas, kurz SPA, nachweisen. Apple informiert Entwickler seit dem 8. Mai über die neue Vorgabe.

Im App Store in Brasilien gibt es nun schärfere Regeln.

Betroffen sind Apps, die im Altersfreigabe-Fragebogen in App Store Connect die Glücksspiel-Frage mit „Ja“ beantworten und entsprechende Wettfunktionen enthalten. Apple weist darauf hin, dass diese Auswahl in Brasilien automatisch zu einer Altersfreigabe ab 18 Jahren führt.

Die Änderung folgt auf neue Vorgaben für den brasilianischen Wettmarkt. Die SPA ist beim Finanzministerium angesiedelt und für die Zulassung, Regulierung und Kontrolle von Festquotenwetten zuständig. Für Anbieter bedeutet dies, dass eine App allein durch die technische Freigabe im App Store nicht mehr ausreicht.

Neue App-Version für Prüfung nötig

Apple verlangt für die Prüfung eine neue App-Version. Es genügt also nicht, lediglich die Angaben im Bereich „App Review Information“ nachträglich zu ergänzen. Entwickler müssen ihre Lizenzinformationen in App Store Connect eintragen, die Details zusätzlich im Notizfeld hinterlegen und unterstützende Dokumente anhängen.

Zudem erinnert Apple daran, dass die Apps alle lokalen Hinweis- und Warnpflichten erfüllen müssen. Dazu zählen neben Altersbeschränkungen auch Hinweise auf Risiken des Glücksspiels. Bei rechtlichen Fragen verweist Apple die betroffenen Entwickler ausdrücklich an eine Rechtsberatung.

App Store bleibt regional unterschiedlich

Die Änderung zeigt erneut, wie stark sich der App Store inzwischen von Land zu Land unterscheidet. Apple muss nicht nur eigene Regeln durchsetzen, sondern zugleich lokale Vorgaben zu Altersfreigaben, Verbraucherhinweisen, Zahlungswegen oder App-Prüfungen berücksichtigen.

Passend dazu hatte Apple zuletzt auch in anderen Märkten Anpassungen vornehmen müssen. In Großbritannien ging es etwa um mehr Transparenz bei App-Store-Prüfungen, während hierzulande die Altersfreigaben im App Store überarbeitet wurden. Zugleich verweist Apple regelmäßig auf die eigene Rolle als Kontrollinstanz und veröffentlichte im vergangenen Jahr umfangreiche Zahlen zur Sicherheit im App Store.

Für Nutzer in Deutschland ändert sich durch die brasilianische Vorgabe nichts. Für internationale Anbieter von Wett-Apps wird der App-Store-Vertrieb aber aufwendiger, weil regionale Lizenz- und Prüfpflichten stärker in den Einreichungsprozess einfließen.