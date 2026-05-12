Funktionen für Drittanbieter-Zubehör
iOS 26.5 öffnet iPhone-Funktionen für Zubehör von Drittanbietern
Apple hat mit iOS 26.5 nicht nur sichtbare Neuerungen wie verschlüsselte RCS-Nachrichten und das neue Pride-Hintergrundbild verteilt. In der Europäischen Union bringt das Update auch Änderungen mit, die vor allem Zubehör anderer Hersteller betreffen. Smartwatches, Kopfhörer und weitere verbundene Geräte sollen künftig enger mit dem iPhone zusammenarbeiten können.
Von Apple-Produkten kennen wir das einfache Koppeln seit Jahren.
Die neuen Möglichkeiten gehen auf die Vorgaben des Digital Markets Act zurück. Apple muss bestimmte iOS-Funktionen für Anbieter von Drittanbieter-Zubehör öffnen. Gemeint sind dabei nicht nur Apps, sondern ausdrücklich auch verbundene Geräte wie Smartwatches, Kopfhörer oder Fernseher.
Für Nutzer dürfte sich die Änderung vor allem an drei Stellen bemerkbar machen: beim Koppeln neuer Geräte, bei iPhone-Benachrichtigungen auf fremden Wearables und bei Live-Aktivitäten, die künftig ebenfalls an kompatibles Zubehör weitergereicht werden können. Automatisch funktionieren die Neuerungen allerdings nicht. Hersteller müssen die Schnittstellen selbst unterstützen und entsprechende App- oder Firmware-Updates bereitstellen.
AirPods-ähnliches Koppeln für andere Geräte
Eine der sichtbarsten Neuerungen betrifft das sogenannte Proximity Pairing. Drittanbieter können damit ein Koppelverfahren anbieten, das an die Einrichtung von AirPods, Beats, HomePods und Apple Watch erinnert. Hält man ein kompatibles Gerät in die Nähe des iPhones, erscheint ein Hinweis auf dem Bildschirm. Die Verbindung lässt sich anschließend mit einem kurzen Bestätigungsschritt herstellen.
Bislang mussten viele Kopfhörer, Smartwatches oder andere Bluetooth-Geräte klassisch über die Einstellungen gesucht und gekoppelt werden. Das bleibt zwar weiterhin möglich, die neue Schnittstelle kann den Vorgang aber deutlich vereinfachen.
Live-Aktivitäten sollen bald auch an Zubehör übertragen werden können.
Benachrichtigungen und Live-Aktivitäten
Auch bei Mitteilungen öffnet Apple das iPhone in der EU weiter. Drittanbieter-Zubehör kann künftig iPhone-Benachrichtigungen empfangen und je nach Umsetzung auch interaktive Hinweise anzeigen. Damit rücken Wearables anderer Hersteller näher an die Möglichkeiten der Apple Watch heran, ohne dieser vollständig gleichgestellt zu sein.
Neu ist zudem die Weitergabe von Live-Aktivitäten an Zubehör anderer Hersteller. Solche Live-Aktivitäten zeigen auf dem iPhone etwa laufende Timer, Sportstände, Lieferstatus, Fahrdienste oder Navigationshinweise an. Künftig können diese Informationen auch auf kompatiblen Drittanbieter-Geräten erscheinen – ähnlich wie auf der Apple Watch.
Nur in der Europäischen Union
Apple verbindet die neuen Möglichkeiten mit zusätzlichen Datenschutzvorgaben. Weitergeleitete Benachrichtigungen und Live-Aktivitäten dürfen demnach nicht für Werbung, Profilbildung, Modelltraining oder Standortüberwachung verwendet werden. Auch eine Weitergabe an andere Apps oder Geräte soll ausgeschlossen sein.
Die Neuerungen stehen nicht weltweit bereit. Apple beschränkt die zusätzlichen Schnittstellen auf Nutzer in der Europäischen Union, deren Apple-Konto einem EU-Land oder einer EU-Region zugeordnet ist. In Deutschland ist mit iOS 26.5 damit die technische Grundlage vorhanden. Der praktische Nutzen hängt nun davon ab, wie schnell Hersteller von Smartwatches, Kopfhörern und anderem Zubehör die neuen Möglichkeiten tatsächlich einbauen.
Ein weiterer Grund, warum man der EU dankbar sein kann.
Keine Ironie, nur die Wahrheit.
+1!
Da ist was dran. Die EU ist vielleicht doch nicht nur schlecht. Reformiert werden muss sie trotzdem. EU 2.0 noch vor Siri 2.0?
Vor GTA 6?
Auch bevor Leonida absäuft.
Jetzt müssen vermutlich nur noch die Hersteller der Geräte es unterstützen. Wenn das so läuft wie bei den Browser engines…
+++1
Nicht alles ist gut, was die EU macht, aber vieles!
Also ich bin der EU dankbar für so Dinge wie Rechtsstaatlichkeit – und nicht dafür, dass ich meine Kophörer jetzt einfacher mit dem iPhone koppeln kann. Aber jeder mag so seine eigenen Prioritäten haben.
Schließt das eine denn das andere aus?
Geht nicht auch einfach beides?
Da hast du recht aber Verbraucherschutz/-rechte sind auch nicht schlecht ;)
Das Sanktionieren von Journalisten durch eine Behörde, ohne jeglichen Vorwurf eines Verbrechens, also ohne Anklage, ohne Verhandlung und ohne Urteil, hat aber nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Und es den Betroffenen dann auch noch unmöglich zu machen anwaltlichen Beistand zu bezahlen oder gar zu einer Anhörung von z.B. von Berlin nach Brüssel zu reisen, hat überhaupt nichts mehr mit Recht zu tun.
+1
Nice
EU for the win!
Proximity Pairing hoffentlich bieten viele ein Update an
Natürlich nicht. Das wird nur in neuen Geräten der Fall sein, sonst könnte man doch seine alten Teile weiter nutzen.
Wir leben zwar in einer der noch am besten funktionierenden Demokratie-Bündnisse der Welt, aber immer noch in einer Marktwirtschaft ;-)
Was heißt das nun? Wird das auch schon von irgendwelchen Geräten unterstützt oder ist es nur geöffnet.
Überlege mal, kommst sicherlich selber drauf
Letzter Satz des Artikels, oder?
„Der praktische Nutzen hängt nun davon ab, wie schnell Hersteller von Smartwatches, Kopfhörern und anderem Zubehör die neuen Möglichkeiten tatsächlich einbauen.“
Vermutlich wird nach der Öffnung die Anpassung seitens der Hersteller sowieso nur für neue Geräte erfolgen. Schließlich sollst du deine Kopfhörer von von dem 10.5.26 schnellstmöglich gegen die neuen Kopfhörer austauschen, um von den neuen Funktionen profitieren zu können…
Also können Live Aktivitäten an Drittanbieter weitergeben werden aber nicht an Macs, weil iPhone Mirroring blockiert ist. Eh logisch.
Die Drittanbieter Geschichte ging zumindest bei mir noch nicht mit den Nothing ear 2 und iPhone, werd mal auf ein Firmware Update warten von Nothing.
Bin gespannt
Für Apple wäre es doch einfacher, solche für uns Anwender positiven Features dann auch weltweit auszurollen. So müssen ja viele verschiedene Varianten des iOS verteilt werden. Daneben ja auch noch die, in denen Einschränkungen wie in China oder Russland oder auch in der EU eingebaut werden müssen.
Dann kann man aber kein EU bashing mehr betreiben
Ja, aber Apple möchte ja gerne dieses smoothe Look&Feel exklusiv seinen Geräten vorbehalten um eben auch entsprechende Preise zu rechtfertigen. Wenn das nun jeder 3.50€ Kopfhörer bietet, ist das am Ende für ein Unternehmen wie Apple nicht so geil.
Das heißt nicht, dass ich das nicht gutheißen. Ich bin für Vielfalt. :-)
Es wäre für Apple künftig einfacher auf solche Komfortfunktionen zu verzichten, die Apple für ihre Geräte entwickelt, wenn sie dann kostenfrei auf jedes Billiggerät ausgerollt werden muss. Für uns Verbraucher die lieber einen Billigkopfhörer oder billige Smartwatch nutzen wollen statt teurer AirPods oder Apple Watch ist es jetzt kurzfristig vorteilhaft das die EU Apple dazu zwingt. Längerfristig wird das aber eher zu Innovationshemmnissen führen und solche Funktionen werden in der EU oder sogar weltweit sein gelassen, um anschließend wieder zu etwas gezwungen zu werden diese Entwicklung verschenken zu müssen
Finde ich gut. Sollte es weltweit geben. Schade, dass Apple es künstlich beschneidet.
Ich finde es klasse!
Schade das es nicht weltweit gilt,
Aber hoffentlich folgen noch andere Region durch politischen Druck. (Japan, Korea, Brasilien…)
Ich finde die EU wichtig , auch wenn natürlich ich nicht alle Entscheidungen immer gut und richtig sehe.
Garmin Smartwatch mit Apple Pay und Aktivitäten koppeln wär mal was feines. Ist aktuell der einzige Grund wieso ich noch nicht von meiner Apple Watch auf eine Garmin gewechselt habe.
Bin auch gespannt was Apple künftig für Laufzeiten mit neuen Uhren schafft.
Die App Drone Scanner für IOS und Android funktioniert unter IOS fast gar nicht, weil apple bestimmt (WLAN)-Kanäle nicht freigegeben hatte, angeblich aus Sicherheitsgründen. Selten senden moderne Drohnen ihre ID unter Bluetooth. Funktioniert Drone Scanner zur Drohnen-Identifikation jetzt auch unter IOS so gut wie unter Android?
Ob es möglich sein wird, dass eine Garmin Smartwatch dann endlich auch die Apple Aktivitätsringe schließen kann??
So rum wurde das nicht festgelegt. Es geht hier nur darum dass deine Garmin Benachrichtigungen und Live Aktivitäten wie eine Apple Watch empfangen kann. Dass die Daten zur Verarbeitung umgekehrt auch entgegen genommen werden können sollen, um so zum Beispiel die Ringe schließen zu können ist nicht Teil der EU Forderung gewesen und wird Apple vermutlich nicht freiwillig direkt mitgemacht haben. Das wird nur unter Zwang scheibchenweise erweitert
Ich könnte kotzen. Ich habe damals Apple HW gekauft, weil ich mich ganz bewusst für ein in sich geschlossenes System entschieden habe. Dank der EU wird es jetzt aufgeweicht. Super! Danke EU.