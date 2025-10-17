Eufy C35: Verkaufsstart für das neue Set aus 4 Kameras und HomeBase

Nachdem sich das neue C35-Kameraset von Eufy bereits zu Monatsbeginn kurz gezeigt hat, lässt sich das aus vier Kameras und einem neuen HomeBase-Modell bestehende Paket jetzt tatsächlich auch bestellen. Auf Amazon wird die Produktneuheit zum Preis von 379 Euro angeboten. Auf der Webseite des Herstellers ist das Set bislang nicht gelistet und wurde auch noch nicht offiziell vorgestellt.

Der Hersteller positioniert das neue Kameraset offenbar als eine an private Nutzer gerichtete Alternative zu seinen leistungsfähigeren und bis in den professionellen Bereich reichenden Angeboten. Schwerpunkt und ein Kaufargument für zahlreiche Käufer ist die Möglichkeit, die Sicherheitslösungen von Eufy ohne jede Einschränkung auch lokal und unter auf Verzicht zusätzliche Abo-Kosten zu betreiben.

Neues HomeBase-Modell

Im Zentrum steht beim Kameraset C35 dabei die neue HomeBase Mini, deren 8 GB Standardspeicher sich mithilfe einer microSD-Speicherkarte auf bis zu 1 TB erweitern lässt. Die HomeBase Mini soll auch eine präzise Erkennung von Personen, Fahrzeugen, Tieren, Gesichtern und individuell festgelegten Aktivitätszonen gewährleisten, sodass Benachrichtigungen nur bei relevanten Ereignissen erfolgen. Die Verwaltung und Einrichtung zusätzlicher Kameras erfolgt ebenfalls über die Schaltzentrale.

Den bislang vom Hersteller bereitgestellten Informationen zufolge werden neben der neuen EufyCam C35 auch SoloCam von Eufy, die Türklingelmodelle C30, C31 und E340, die Innenkameras Dual und Pan/Tilt 4K, die Flutlichtkameras 3K und 2K sowie verschiedene Sensoren unterstützt.

App-Zugriff auf Livebild und Aufnahmen

Der Zugriff auf das Livebild sowie auf gespeicherte Aufnahmen der Kameras läuft über die Eufy-App. Laut Herstellerangaben sorgt die in den Geräten verbaute PureColor-Vision-Technologie sowohl bei Tag als auch bei Nacht für detailreiche und farbgetreue Bilder, ohne auf Scheinwerfer oder Infrarotbeleuchtung angewiesen zu sein. Die maximale Auflösung der Kameras ist allerdings auf 1080p begrenzt.

Die neuen Sicherheitskameras verfügen über ein wetterfestes Gehäuse nach IP67 und sind somit gleichermaßen für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Dabei können sie wahlweise magnetisch befestigt, verschraubt oder einfach aufgestellt werden. Die Stromversorgung erfolgt mithilfe integrierter Akkus mit einer Laufzeit von mehreren Wochen. Die Kameras können optional um kleine Solarpanels erweitert werden, was bei entsprechender Platzierung einen ganzjährigen Betrieb ohne Steckdose ermöglicht.