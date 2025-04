Heart Rate Zones Plus: Kostenlose App analysiert Herzfrequenzdaten

Mit „Heart Rate Zones Plus“ hat der deutsche Entwickler Tobias Willmann eine iOS-App veröffentlicht, die sich gezielt der Auswertung von Herzfrequenzdaten widmet. Nutzer erhalten damit einen Überblick darüber, wie viel Zeit sie in unterschiedlichen Herzfrequenzzonen verbringen – nicht nur während einzelner Trainingseinheiten, sondern auch über größere Zeiträume hinweg.

Die App bezieht Daten aus Apple Health-App, also von der Apple Watch und anderen Accessoires, die dort Herzfrequenzen speichern. Dabei werden Tages-, Wochen-, Monatswerte sowie gleitende Zeiträume wie die letzten sieben oder dreißig Tage ausgewertet.

Ein zentrales Element der Anwendung ist die Möglichkeit, eigene Ziele für bestimmte Pulsbereiche zu setzen – etwa eine gewünschte Anzahl an Minuten pro Woche in einem bestimmten Belastungsbereich. Die App stellt diese Fortschritte in farblich markierten Balkendiagrammen dar. Zur besseren Einordnung lässt sich auch nachvollziehen, welche Sportarten besonders stark zu den Zeiten in den jeweiligen Zonen beigetragen haben.

Individuelle Berechnung der Trainingszonen

Die Herzfrequenzzonen werden standardmäßig auf Basis der Formel „220 minus Lebensalter“ berechnet. Alternativ lassen sich in der App auch andere anerkannte Formeln auswählen – etwa geschlechtsspezifische Berechnungen oder Methoden, bei denen zusätzlich der Ruhepuls berücksichtigt wird.

So lässt sich die App auf individuelle Trainingsbedürfnisse abstimmen. Die Einordnung erfolgt in fünf Zonen, wobei Zone 1 geringe Belastung

und Zone 5 sehr intensive Anstrengung kennzeichnet. Darüber hinaus gibt es aggregierte Auswertungen: Die Zonen 1 bis 3 stehen für moderate, die Zonen 4 und 5 für intensive Belastung.

„Heart Rate Zones Plus“ speichert sämtliche Daten ausschließlich lokal auf dem Gerät. Eine Übertragung in die Cloud oder an Drittanbieter erfolgt nicht. Die App ist kostenlos im App Store erhältlich. Willmann bittet um Rückmeldungen zur App-Nutzung und freut sich über Vorschläge zur Weiterentwicklung.