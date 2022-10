Apple Music Today: Täglich ein ausgewählter Song im Fokus

Unterm Strich kann man festhalten, dass Apple viel werbeträchtiges Engagement rund um seinen Musikdienst zeigt und in imposanter Zahl kuratierte Wiedergabelisten, besondere Sessions und Mixes bereitstellt. Mit Blick auf die persönlichen Empfehlungen sehen wir allerdings immer noch Verbesserungsbedarf. So lässt sich Apples Algorithmus beispielsweise zu stark von in der Vergangenheit getätigten iTunes-Käufen beeinflussen und weigert sich teils auch vehement, einen Haken bei „gefällt mir nicht“ bei seinen zukünftigen Empfehlungen zu berücksichtigen.

Apple Music Today will jeden Tag einen besonderen Titel auswählen und im Rahmen eines kleinen Features präsentieren. Dieser Song wird dann jeweils mit einem kleinen Anreißer und einer wenig bekannten, den Titel oder Interpret betreffenden Zusatzinformation angereichert in die „Apple Music Today“-Liste übernommen.

Insert

You are going to send email to