Google: Die neuen Pixel-Smartphones und die Pixel Watch starten

Darüber hinaus bietet Google mit der Pixel Watch erstmals auch eine eigene Smartwatch an, in der sich zahlreiche Elemente von dem mittlerweile von Google übernommenen Fitness-Tracker-Urgestein Fitbit finden.

Google hat seine neuen Pixel-Produkte vorgestellt. Die in Konkurrenz zum iPhone platzierten Smartphone-Modelle Google Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro sowie die Google Pixel Watch als allererste Smartwatch von Google lassen sich ab sofort bestellen und werden von der kommenden Woche an in Deutschland erhältlich sein.

