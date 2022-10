Meilenstein: Apple Music zieht an Spotify vorbei

Da tagtäglich über 20.000 Sänger, Bands und Liedermacher ihre neuen Tracks an Apple übermitteln würden, würde Apple es als seine Aufgabe verstehen, einen Wegweiser durch das wachsende Angebot an Musik bereitzustellen.

Davon abgesehen, dass man auch bei einer 80-jährigen 24/7-Dauerberieselung maximal 14 Millionen Songs in ein Menschenleben packen könnte und sich die Zahlen der beiden Konkurrenten so gesehen eigentlich nur marginal voneinander unterscheiden, besitzt Spotify nach wie vor den Ruf, das vorhandene Repertoire besser aufzubereiten als Apple.

Insert

You are going to send email to