Apple Music stellt „Replay 2020“-Wiedergabeliste bereit

Wenn ihr Apple Music abonniert und den Dienst im aktuellen Jahr auch einigermaßen regelmäßig genutzt habt, könnt ihr jetzt auf eure Replay-Wiedergabeliste für das aktuelle Jahr zugreifen.

As promised last year, @AppleMusic's Replay 2020 playlist is already available. Just log into https://t.co/ZM7c2lXrd6, scroll to the bottom, and add it to your library. This will continue to update every week until December 31.

Very nice. 🙌 pic.twitter.com/xjYK0Q5XVx

— Federico Viticci (@viticci) February 16, 2020