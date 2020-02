„Sonic at the Olympic Games“ von SEGA kommt am 7. Mai

Mit Sonic at the Olympic Games steht der nächste iOS-Auftritt des SEGA-Maskottchens auf dem Plan. Die App steht bereits im App Store zur Vorbestellung bereit. SEGA zufolge ist nach der für den 7. Mai geplanten Veröffentlichung die Nutzung in eingeschränktem Rahmen kostenlos möglich, die Vollversion des Spiels lässt sich dann per In-App-Kauf freischalten.

Mit Blick auf die Möglichkeit zur Vorbestellung verfolgt SEGA ein ungewohntes Konzept. Um die Registrierungszahlen nach oben zu treiben, versprechen die Entwickler, beim App-Start in Abhängigkeit von der Gesamtzahl der Vorbestellungen zusätzliche Inhalte beizulegen. Das klingt jetzt nicht sonderlich sympathisch, ein klarer Deal per Einmalkauf wäre da eher unsere Sache. Aber warten wir ab.

Sonic at the Olympic Games: Spielbeschreibung

Schließe dich Sonic und seinen Freunden auf ihrer Tour durch Tokio an! Dr. Eggman hat Tokio eingenommen und nun müssen Sonic und seine Freunde die Stadt und die Olympischen Spiele retten. Tritt in olympischen Disziplinen an, gewinne Medaillen und fordere Bosse heraus, während du die Stadt mit Sonic und seinen Freunden erkundest.

Tritt in olympischen Disziplinen an. Für jeden ist etwas dabei! Tippe und wische dich zum Sieg! Es stehen verschiedenste Disziplinen zur Auswahl, darunter die ganz neuen Kategorien für Tokio 2020! Wähle zwischen olympischen Disziplinen und den besonderen „Extra (EX)“-Events mit neuen, spannenden Spielfunktionen. Leg los und hol dir das Gold!

Stelle dich der Herausforderung! Fordere Freunde und Spieler aus aller Welt heraus und beweise dein Können. Kannst du dir den Spitzenplatz und die Goldmedaille schnappen?

15 olympische Disziplinen. 100m-Lauf, 400m-Hürdenlauf, Speerwerfen, Bogenschießen, Karate, Turmspringen, Sportschießen, Sportklettern, Fechten, Trampolin, Hammerwerfen, Tischtennis, Weitsprung, BMX und Badminton.