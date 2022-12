Apple Music Sing: Neue Karaoke-Funktion erst ab iPhone 11

So wird zur Nutzung am Smartphone mindestens ein iPhone 11 vorausgesetzt. Was den Einsatz der Mitsing-Funktion auf dem iPad angeht, werden hier entweder das neueste iPad mini, die aktuelle und die letzte Generation des regulären iPads, oder vergleichsweise neue Generationen von iPad Pro 12,9 Zoll (ab 5. Generation), iPad Pro 11 Zoll (ab 3. Generation) und iPad Air (ab 4. Generation) vorausgesetzt.

Die neue Mitsing-Funktion kombiniert die schon länger gegebene Verfügbarkeit der Liedtext-Funktion auf Apple Music mit einer neuen Lautstärke-Steuerung, die die Anpassung der Gesangslautstärke in nahezu allen Songs ermöglichen wird und beliebige Tracks so zu Karaoke-Liedern werden lässt.

Am Dienstag hat Apple den baldigen Start der neuen Karaoke-Funktion Apple Music Sing bekanntgegeben und zugesagt, das Zusatz-Feature für Anwender mit laufendem Apple-Music-Abonnement noch in diesem Jahr zur Verfügung zu stellen.

Insert

You are going to send email to