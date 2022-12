Dyson Zone: Kopfhörer mit Luftreinigung wird ab Januar verkauft

Mit dem Dyson Zone besetzt der ursprünglich nur für seine beutellosen Staubsauger bekannte Hersteller Dyson einmal mehr ein völlig neues Marktsegment. Der High-Fidelity-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und integriertem Luftfilter soll von Januar an in den Handel kommen. Konkrete Termine – insbesondere auch mit Blick auf den Marktstart in Deutschland – will Dyson bislang allerdings ebensowenig nennen, wie einen Verkaufspreis.

Die Optik des Dyson Zone ist zwar durchaus gewöhnungsbedürftig, doch kann sich der Kopfhörer zumindest von den im Rahmen der Ankündigung genannten technischen Details her sehen lassen. Der integrierte Akku soll eine Benutzung mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) über bis zu 50 Stunden hinweg ermöglichen. Das ANC-System arbeitet dabei mit acht der insgesamt elf im Kopfhörer verbauten Mikrofonen, um Geräusche in der Umgebung in Echtzeit um bis zu 38 dB zu reduzieren. Dyson zufolge werden die Umgebungsgeräusche zu diesem Zweck 384.000 Mal pro Sekunde erfasst.

Um besonders hohe Audioqualität zu gewährleisten, soll der Kopfhörer einen Frequenzbereich wiedergeben, der zum Teil sogar über die hörbaren Frequenzen hinaus geht. Smartphone-Nutzer haben darüber hinaus die Möglichkeit, den Kopfhörer auch für Freisprechtelefonate, Sprachaufnahmen und zur Sprachsteuerung zu nutzen.

Luftfilter-Bügel sorgt für schräge Optik

Der eigentliche Hingucker im Zusammenhang mit dem Dyson Zone ist allerdings die integrierte Luftfilterfunktion. Hier leitet ein abnehmbarer Bügel gereinigte Luft zur Nase und dem Mund des Trägers. Der Hersteller spricht in diesem Zusammenhang davon, dass die verbauten Filter bis zu 99 Prozent der Partikelverschmutzung bis zu einer Größe von 0,1 Mikron2 aufnehmen können und zusätzliche Karbonfilter jene Gase abfangen, die am stärksten für die Luftverschmutzung in Städten verantwortlich gemacht werden.

Dyson zufolge wurde die Kombi aus Kopfhörer und Luftreiniger über fünf Jahre hinweg entwickelt. Nun ist im Januar der Marktstart in China geplant, gefolgt von einem Angebot in den USA, Großbritannien, Hongkong und Singapur ab März.