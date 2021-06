Apple Music Lossless: Wiedergabe stoppt teils nach 15 Sekunden

Die ersten Problemberichte diesbezüglich sind direkt nach dem Start von Apple Music Lossless im Anschluss an die WWDC-Keynote am vergangenen Montag aufgetaucht. Hat man anfangs darauf gehofft, dass es sich nur um eine temporäre, möglicherweise netzwerkabhängige Störung handelt, ist mittlerweile der Eindruck entstanden, dass Apple hier eher auf Softwareseite nachbessern muss.

Ein wachsender Teil der Abonnenten von Apple Music ärgert sich seit der Freigabe von Lossless-Audio in der vergangenen Woche über Wiedergabeprobleme: Beim Abspielen von Musik in Apples Lossless-Format stoppt die Wiedergabe nach exakt 15 Sekunden und springt zum nächsten Titel weiter.

