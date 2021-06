Facebook will Podcasts in Nutzerseiten integrieren

Beim Thema Podcasts will künftig auch Facebook einen Fuß in der Tür haben. Das Netzwerk plant offenbar, Podcastern von nächster Woche an die Möglichkeit zu bieten, ihre Produktionen auch direkt über eine Facebook-Seite bereitzustellen.

Facebook plant zumindest nach aktuellem Stand der Dinge dabei kein Exklusivangebot. Vielmehr hören sich die von The Verge zusammengetragenen Details so an, dass Podcaster Facebook als weitere Vertriebsplattform für existierende Feeds verwenden können. Meldet man seine Produktion mit einer RSS-Adresse an, so will Facebook die neuen Folgen jeweils automatisch in einem separaten Podcast-Bereich auf der Facebook-Seite des Produzenten anbieten.

Das Angebot klingt nach einem Abkommen, von dem beide Seiten profitieren. Der Podcaster erschließt einen neuen Vertriebsweg für seine Sendungen, Facebook verspricht sich durch die zusätzlichen Inhalte ein erhöhtes Maß an Nutzerinteraktion. Die Zustimmung der Podcaster vorausgesetzt bietet die Plattform damit verbunden die Möglichkeit an, dass Hörer kurze Audioclips mit bis zu einer Minute Länge mit anderen Facebook-Nutzern teilen können.