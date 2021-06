Apple Music Lossless und 3D-Audio aktivieren

Abonnenten von Apple Music können jetzt auf eine Auswahl von für 3D-Audio optimierten Songs zugreifen, sowie die Wiedergabe in verlustfreiem Audio aktivieren. Falls die neuen Optionen bei euch noch nicht angezeigt werden, wirkt ein Neustart meistens Wunder.

Zum Start empfehlen wir einen Sprung in die iOS-Einstellungen. Dort sollten im Bereich „Musik“ nun zwei neue Optionen zur Verfügung stehen. Im Bereich „Dolby Atmos“ könnt ihr festlegen, ob das erweiterte Audioformat automatisch zugeschaltet wird, sobald ein kompatibles Ausgabegerät verbunden ist, oder ob die Dolby-Atmos-Wiedergabe immer eingeschaltet oder dauerhaft deaktiviert ist.

Auch ein Blick in die Einstellungen „Audioqualität“ ist empfehlenswert. Hier könnt ihr nun per Schalter aktivieren, ob die Audio-Wiedergabe verlustfrei im Format Apple Lossless erfolgen soll. Zudem lässt sich hier noch differenziert festlegen, auf welche Qualitätsstufe beim mobilen Streaming, beim Streaming über WLAN und bei Downloads zurückgegriffen werden soll.

Wenn ihr diese Einstellungen überprüft habt, könnt ihr in Apples Musik-App springen. Dort stehen neben einen Einführung mit Hörbeispielen verschiedene Wiedergabe- und Übersichtslisten mit den aktuell in 3D-Audio verfügbaren Alben und Songs zur Verfügung. Unabhängig davon solltet ihr, wenn die entsprechenden Einstellungen gesetzt sind, die Titel aus Apples Musikabo jetzt in verlustfreiem Audio konsumieren können. In Apple Lossless abgespielte Alben erkennt ihr an dem kleinen Lossless-Symbol links unter der Covergrafik.

Apple Lossless und 3D-Audio – Infos und Voraussetzungen

Informationen rund um die Wiedergabe von verlustfreien Audiodateien hat Apple hier zusammengestellt. Apple selbst bietet derzeit noch keine Möglichkeit zur drahtlosen Wiedergabe von Lossless Audio auf den hauseigenen Geräten. Wir sind im Moment auch noch auf der Suche nach einer Übersicht beziehungsweise weiteren Informationen zur Kompatibilität des Standards mit den Abspielgeräten von Drittanbietern.

Auch mit Blick auf die Wiedergabe von 3D-Audio gibt es natürlich Einschränkungen. Apple hat dazu ein Support-Dokument mit dem Titel Über 3D-Audio mit Dolby Atmos in Apple Music veröffentlicht (bislang nur auf Englisch verfügbar). Daraus lässt sich die folgende Liste der kompatiblen Kopfhörer und Lautsprecher entnehmen: