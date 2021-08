Apple Music Lossless über CarPlay und auf Android-Geräten

Ausführliche Informationen rund um die mit „Apple Lossless“ verbundenen Möglichkeiten und Voraussetzungen finden sich in dem regelmäßig von Apple aktualisierten Dokument „ Informationen zu verlustfreiem Audio in Apple Music “. Dort lässt sich aktuell auch nachlesen, dass Apple Music mittlerweile auch mit Android kompatibel ist und sich im Falle einer Kabelverbindung auch über CarPlay nutzen lässt. Hier die aktuellen Ergänzungen des Apple Support:

Seit Juni finden Abonnenten von Apple Music auch eine Lossless-Option in den Einstellungen ihrer Musik-Apps . Ist dieser Schalter umgelegt, werden statt dem Standard AAC verlustfrei komprimierte Versionen der über Apple Music abgespielten Songs abgespielt. Allerdings sind mit Blick auf die Wiedergabe dieser Dateien auch diverse Einschränkungen zu beachten. So wird Apples Lossless-Format ALAC auf zahlreichen Geräten nicht unterstützt.

