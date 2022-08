Apple Music kostenlos: Groupon verschenkt 3 Monate

Das Gutschein- und Shopping-Portal Groupon bietet seinerseits direkt einen Gratis-Gutschein für Apple Music an, der lediglich das Vorhandensein eines Groupon-Accounts voraussetzt. Diesen könnt ihr bei Interesse auch einfach neu erstellen. Nach dem 0-Euro-Kauf des Gutscheins leitet Groupon dann direkt an Apple Music weiter und aktiviert den Zugriff auf den Streaming-Dienst.

Auch ehemalige Nutzer von Apple Music können diese für sich beanspruchen und zahlen für den dreimonatigen Vollzugriff auf den Streaming-Dienst so nur einmal 9,99 Euro. Nach Ablauf der drei Monate überführt Apple den Anwender dann in ein reguläres Abonnement, wir nicht vorab gekündigt.

