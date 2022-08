TOGGO App: Jetzt auch für Kinder, die kein Deutsch sprechen

TOGGO, das vom Privatsender SUPER RTL angebotene Kinderprogramm wird fortan nicht mehr nur in einer deutschen Sprachversion bereitstehen, sondern die häufig aufgerufenen Animationsformate, zu denen unter anderem „Ninjago“, „Peppa Pig“ und „Spongebob Schwammkopf“ zählen, in mehreren zusätzlichen Sprachen anbieten.

Sieben Sprachen zum Auftakt

Unter der Überschrift „TOGGO fun for everyone“ will das Kinderprogramm damit explizit auf all jene Kinder zugehen, die kein Deutsch sprechen und gibt an ausgewählte Episoden unter anderem mit Tonspuren in Arabisch, Englisch, Französisch, Russisch, Serbisch, Türkisch und Ukrainisch anbieten zu wollen.

Zum Auftakt des neuen, multilingualen Angebotes werden sowohl in der offiziellen Toggo-Applikation als auch auf der neuen Webseite toggo.de/aktion/together über 100 Episoden in den sieben aufgezählten Sprachen zur Verfügung stehen. Hinzu kommen mehrere sogenannter „Non-Dialogue-Formate“ in denen Handlungen per Mimik und Gestik erklärt werden und Sprache keine beziehungsweise eine untergeordnete Rolle spielt.

Nicht alle Episoden stehen bereits zum Start von „TOGGO fun for everyone“ in allen sieben Sprachen bereit. Ninjago wurde bereits breitbandig übersetzt, die populäre Kinderserie „PAW Patrol“ ist hingegen erst mal nur auf Arabisch, Ukrainisch, Russisch und Serbisch erhältlich.

Allerdings haben die Verantwortlichen von SUPER RTL bereits angekündigt das Angebot in den kommenden Wochen um weitere Serien erweitern zu wollen. Auf der Sonderseite zur Aktion lassen sich alle verfügbaren Serienfolgen nach Sprache sortiert durchstöbern, in der TOGGO App soll „TOGGO fun for everyone“ zeitnah auftauchen.

Auch die Maus des WDR bietet mit Maus International mehrere Fremdsprachen-Portale mit Inhalten auf Englisch, Ukrainisch, Kurdisch, Französisch und anderen Sprachen an.