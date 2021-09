Apple-Maulkorb: Kritische Aktionäre fordern Verschwiegenheits-Ausnahmen für Mitarbeiter

Ein Umstand, dem sich jetzt die kritischen Aktionäre der Finanzinvestoren von Nia Impact Capital angenommen haben, die Apple-Aktien im Wert von rund 6 Millionen US-Dollar halten. Diese haben Apples Vorstand in einer Beschlussvorlage ( PDF-Download ) nun dazu aufgefordert, zu überprüfen inwieweit die vom Unternehmen eingesetzten Verschwiegenheitsklauseln die Mitarbeiter-Meldungen von Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz und andere rechtswidrige Handlungen beeinflussen würden.

Neben dem Schutz berechtigter Firmeninteressen sollen die weit gefassten Vereinbarungen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen allerdings so sehr einschüchtern, dass diese auch über Themen die rein gar nichts mit Apples Betriebsgeheimnissen zu tun haben, lieber schweigen. Die Gefahr sich mit berechtigter Kritik am Unternehmen die sprichwörtlichen Finger zu verbrennen schätzen viele Mitarbeiter einfach zu hoch ein.

Wer sich von Apple anstellen lässt, wird von Cupertino zur Verschwiegenheit verpflichtet. Unabhängig davon, ob man am Hardware-Design der nächsten iPhone-Generation feilt, am mobilen iOS-Betriebssystem mitprogrammiert oder für das Ablehnen bzw. Durchwinken neu eingereichter Applikationen im App Store verantwortlich ist.

