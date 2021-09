Release Radar: Spotify erlaubt Sponsoren zum Fünfjährigen

Im Repertoire des Musik-Streaming-Dienstes Spotify gehört die sogenannte „Release Radar“-Playlist zu den wichtigsten personalisierten Wiedergabelisten, neben „On Repeat“ und dem „Mix der Woche“.

Wöchentlich personalisierte Playlist

Während euch der „Mix der Woche“ mit Neuentdeckungen versorgen will, die auf dem Hörverhalten der vergangenen Woche basieren und „On Repeat“ den ohnehin häufig spielenden Titeln eine eigene Bühne freiräumt, macht der „Release Radar“ auf Neuveröffentlichungen all jener Künstler aufmerksam, deren Titel und Alben ihr in der Vergangenheit gerne gehört habt.

Die personalisierte „Release Radar“-Playlist steht Spotify-Nutzern seit 2016 zur Verfügung und zählt seitdem 16 Milliarden Streams über alle Spotify-Konten hinweg.

„Release Radar“ gestattet jetzt auch Sponsoren

Zum fünfjährigen Bestehen der beliebten Wiedergabeliste hat Spotify jetzt die Einführung sogenannter „advertising sponsorships“ für den „Release Radar“ bekanntgegeben. Werbepartner dürfen die Wiedergabeliste nun „präsentieren“ und als attraktives Umfeld zum Bewerben eigener Produkte und Dienstleistungen nutzen.

Den Anfang wird hier der Video-Streaming-Dienst Disney+ machen, der den „Release Radar“ dazu verwenden wird Werbung für den Konzertfilm „Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles“ mit Billie Eilish zu machen.

Von den Sponsorships sind ausschließlich kostenfreie Spotify-Konten betroffen. Zahlende Spotify-Nutzer und -Nutzerinnen hören auch zukünftig keine Reklame innerhalb ihrer „Release Radar“-Playlist.

Im „Für Dich erstellt“-Bereich

Die Playlist lässt sich übrigens im „Für Dich erstellt“-Bereich des Musik-Streaming-Dienstes aufrufen: Spotify > Suche > Alles Durchsuchen > Für Dich erstellt.

Zu den populärsten Interpreten des „Release Radar“ zählen David Guetta, Sia, J Balvin, Dua Lipa und Khalid.