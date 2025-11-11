Ein wenig Social Media: Amazon Music führt Fan-Gruppen ein

Amazon Music erweitert sein Angebot um ein neues soziales Element. Mit dem „Fan Groups“-Feature will der Streamingdienst gezielt den Austausch zwischen Nutzerinnen und Nutzern fördern. In den neuen Gruppen können sich Hörer zu bestimmten Musikrichtungen, Künstlern oder Genres zusammenschließen, um Empfehlungen auszutauschen, gemeinsam Musik zu entdecken oder einfach über ihre Lieblingssongs zu diskutieren.

Musik entdecken und teilen in der App

Die gesamte Interaktion findet direkt innerhalb der App statt, ohne dass man diese verlassen muss. Die Funktion startet zunächst im Rahmen einer Beta-Phase für iOS- und Android-Nutzer in Kanada.

Innerhalb der Gruppen können Mitglieder Beiträge verfassen, auf Nachrichten anderer mit Emojis reagieren oder sich an bestehenden Diskussionen beteiligen. Musiktitel lassen sich direkt im Chat teilen und auch sofort abspielen.

So verbindet Amazon Music erstmals Chat-Funktionen mit integriertem Streaming. Ziel ist es, die bisher oft isolierte Nutzung von Musikstreamingdiensten stärker in ein gemeinschaftliches Erlebnis zu überführen.

Offene Gruppen für verschiedene Musikrichtungen

Bereits zum Start wurden erste Gruppen zu verschiedenen musikalischen Schwerpunkten freigeschaltet. Diese reichen von K-Pop über Country bis hin zu französischsprachiger Musik oder Workout-Playlists. Die Gruppen wurden zunächst von aktiven Nutzerinnen und Nutzern angelegt und dienen sowohl der direkten Beteiligung als auch als Vorlage für eigene Gruppen. Dabei steht es jedem Nutzer offen, selbst neue Fan-Gruppen zu gründen. Auch Künstler sollen sich an dem Austausch beteiligen können.

Alle Gruppen sind öffentlich zugänglich. Der offene Ansatz soll sowohl Nischengenres als auch populäre Stilrichtungen abdecken. Amazon kündigt an, die Funktion im kommenden Jahr schrittweise in weiteren Ländern bereitzustellen. Ziel sei es, den Musikgenuss stärker mit einem gemeinschaftlichen Austausch zu verbinden und so das Nutzungserlebnis innerhalb der App auszubauen.