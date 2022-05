Apple kündigt fortschrittliche Bedienungshilfen an

Apple nimmt den am 19. Mai stattfindenden „Global Accessibility Awareness Day“ zum Anlass, eine Reihe von Softwarefunktionen im Bereich Bedienungshilfen anzukündigen, die die Leistungsfähigkeit von Hardware, Software und maschinellem Lernen kombinieren. Noch in diesem Jahr will Apple mithilfe von Softwareupdates unter anderem eine Türerkennung für blinde und sehbehinderte Menschen, die Möglichkeit zur Steuerung der Apple Watch vom iPhone aus und die Anzeige von Live-Untertiteln für Gehörlose und Schwerhörige einführen.

