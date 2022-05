Music-App „Albums“ generiert persönliche Workout-Playlists

Mit der neu verfügbaren Version 4.4.0 von Albums ist es möglich, persönliche Workout-Wiedergabelisten anzuzeigen. Die App generiert diese auf Basis der in Apple Health gespeicherten Trainingsdaten. Dabei wird auf Basis der Zeitstempel abgeglichen, welche Alben oder Songs ihr während einem Training gehört habt. Albums unterscheidet dabei sogar zwischen den einzelnen Trainingstypen und kann auf diese Weise persönliche Wiedergabelisten für unterschiedliche sportliche Betätigungen erstellen. Die sogenannten „Workout Jams“ finden sich im Bereich „Insights“ in der App. Beachtet, dass ihr für diese Funktion dort zunächst eine Verknüpfung zu Apple Health erstellen müsst.

Mit Albums bietet der Entwickler Adam Linder eine Musik-App mit Fokus auf die persönliche MP3-Sammlung an. Wir haben Albums in der Vergangenheit schon regelmäßig erwähnt, die neue Health-Integration ist uns allein wegen der guten Idee einen kurzen Extra-Eintrag wert.

Insert

You are going to send email to