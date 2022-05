Ohne Teleskop: So könnt ihr heute einen Satelliten beobachten

Besonders eindrucksvoll sind hier die Starlink-Satelliten , die je nach aktueller Aufenthaltsposition in Stückzahlen von über 20 in einer Reihe gesichtet werden können. Ein Schauspiel, das im eingebetteten Kurz-Video des Reddit-Nutzers EnvakeoLugaria ganz anschaulich demonstriert wird.

Dabei zeigt euch die App nicht nur die ungefähre Flugbahn über der Erdkugel an, sondern auch die Blickrichtung in den Abendhimmel, die ihr, relativ zu eurer aktuellen Aufenthaltsposition, beibehalten solltet. Zudem informiert die Web-Anwendung über das mögliche Vorhandensein eines bewölkten Himmels und alternative Satelliten und Flugkörper zu späteren Zeitpunkten.

Insert

You are going to send email to