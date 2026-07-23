Alternative zu Google Automotive
Apple Karten wird direkt in Fahrzeuge von Ford integriert
Apple baut die Zusammenarbeit mit Autoherstellern weiter aus und hat eine wichtige neue Kooperation im Bereich der Fahrzeugnavigation angekündigt. Ab 2027 soll Apple Karten direkt in Fords neue Universal Electric Vehicle Platform integriert werden. Grundlage dafür ist Apples neues Entwicklungskit „MapKit for Automotive“, das im vergangenen Monat auf der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt wurde. Hersteller haben auf dieser Basis die Möglichkeit, die Kartendienste von Apple direkt in ihre Infotainmentsysteme einzubinden.
Damit geht Apple über die bisherige CarPlay-Integration hinaus. Während CarPlay Inhalte des iPhones auf das Fahrzeugdisplay bringt, soll Apple Karten künftig ein Teil der Fahrzeugsoftware werden und unabhängig vom Smartphone genutzt werden können.
Unsere Bilder zeigen die Navigation bei CarPlay Ultra
Apple nimmt Google ins Visier
Google Maps gehört seit Jahren zu den meistgenutzten Kartendiensten in Fahrzeugen, sei es über Android Automotive oder herstellereigene Infotainmentsysteme. Mit Partnerschaften wie der nun angekündigten Zusammenarbeit mit Ford baut Apple seine Präsenz in diesem Markt weiter aus.
Nach Angaben von Apple soll die Navigation unter anderem sprachbasierte Abbiegehinweise, aktuelle Verkehrs- und Störungsmeldungen, eine integrierte Suche nach Zielen sowie Informationen zu Orten bieten. Für Elektrofahrzeuge seien außerdem Funktionen wie eine an den Batteriestand angepasste Routenplanung und die Vorkonditionierung der Batterie vorgesehen, um Ladezeiten zu optimieren. Dabei haben die Fahrzeughersteller die Möglichkeit, die Darstellung von Apple Karten an das jeweilige Fahrzeugdesign anzupassen.
Apple-Navigation direkt integriert
Unabhängig von der neuen Integration soll CarPlay weiterhin Bestandteil der Ford-Fahrzeuge bleiben. Die neue Kartenintegration ersetzt CarPlay nicht, sondern ergänzt das System als direkt im Fahrzeug verfügbare Navigationslösung.
Ford gehört zu den ersten Herstellern, die das neue Softwarepaket einsetzen wollen. Die Integration soll zunächst auf der neuen Elektrofahrzeug-Plattform des Unternehmens verfügbar werden, deren Marktstart für 2027 vorgesehen ist.
Apple sollte mal anfangen, den Satellitenmodus zu aktivieren!
Wozu?
Weil es Leute gibt denen das beim orientieren hilft ?
Ähhh…Straßenschilder, Brain etc.
Waren damals in Opas Shellatlas auch Satellitenbilder oder woher rührt das stetige Verlangen nach pixeligen Satellitenaufnahmen die noch dazu in der Auflösung sehr begrenzt sind und Navigieren nur im fly over modus möglich wo man eh nichts erkennt.
Gibt es ernsthaft Leute die noch einen Ford kaufen?
Bei Nutzfahrzeugen (Transit) sind die noch vorne mit dabei. Alles andere haben sie gekonnt an die Wand gefahren.
Schau dir mal den Mustang an…
Was spricht dagegen?
Unser Fiesta ist top und falls es mal erschwinglich und oder notwendig wird wäre ich nen e Ford definitiv nicht abgeneigt.
Bis auf ein paar Peugeots hatten wir immer Ford.
VW, Benz oder BMW geb ich mein Geld am Ende des Tages wesentlich ungerner Sorry
Der Mach E ist kein schlechtes Fahrzeug.
Also zumindest was die Technik angeht mindestens einem VW ebenbürtig.
Eigentlich war klar, dass bei einer solchen Frage entsprechende Antworten gekommen sind. Ich bin sogar recht erstaunt, dass es halbwegs zivilisiert zugegangen ist.
Jeder soll kaufen was er möchte.
Bis vor kurzem war Ford noch ein großer Arbeitgeber in Deutschland. Tendenz leider sehr fallend. Die verteufelten deutschen Hersteller sind auch im Sinkflug.
In 10 bis 20 Jahren wird sich zeigen wie gut das alles so ist. Mir persönlich gefällt die Entwicklung weniger.
Finde es aber sowieso spannend, dass mittlerweile jeder es normal findet regelmäßig ein Auto zu günstigen Konditionen erwerben/leasen zu können.
Lasst uns hoffen, dass unser Land dann noch im Wohlstand lebt.
Ich hab dienstlich einen Ford Explorer Elektro (größtenteils gleich mit id4, skoda enyaq) und bin mit dem sehr zufrieden
Klingt doch erstmal echt nice
Jetzt müsste sich ein normalsterblicher der Familie und hobbies hat wie nur noch ein e Auto leisten können ohne auf Essen Obdach etc verzichten zu müssen
Meine Güte, was sind Satzzeichen und Rechtschreibung doch für eine tolle Erfindung. Man kann dann sogar Sätze verstehen ohne zu stolpern.
Sorry, hatte keine Zeit für GROSS- & klein-Schreibung.
Musste arbeiten und wollte lediglich meine Meinung kundtun.
Das ich dich damit triggere und du wegen meiner schreibFehler:) nichts zum Thema beitragen konntest, tut mir leid.
TomTom Navigation via Headup Display (bzw. generell 3rd Party Apps) wäre super
Da bin voll bei dir +1
Mich nervt an Apples Karten, dass sich beliebige Unternehmen offenbar ohne jegliche Überprüfung mit der Kategorie „Flughafen“ eintragen können, was dann natürlich für Sichtbarkeit auf allen Zoomstufen sorgt, aber die Karten deutlich weniger hilfreich macht, wenn man wirklich einen Flughafen sucht. Ich habe im Lauf der letzten Monate bestimmt ein Dutzend dieser Fälle an Apple gemeldet, und alle wurden dann jeweils nach ein paar Wochen entfernt, aber fast eben so schnell kommen neue nach. Neue Flughäfen werden ja in der Realität nun wirklich nicht im Wochenrhythmus aus dem Boden gestampft, da könnte sich Apple doch ein bisschen mehr interessieren als wenn jemand nur einen neuen Starbucks etc. einträgt. Es kann doch nun wirklich nicht meine Aufgabe oder die anderer Nutzer sein, unbezahlt auf diesem Niveau für die Qualität der Karteneinträge zu sorgen.