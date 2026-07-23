Apple baut die Zusammenarbeit mit Autoherstellern weiter aus und hat eine wichtige neue Kooperation im Bereich der Fahrzeugnavigation angekündigt. Ab 2027 soll Apple Karten direkt in Fords neue Universal Electric Vehicle Platform integriert werden. Grundlage dafür ist Apples neues Entwicklungskit „MapKit for Automotive“, das im vergangenen Monat auf der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt wurde. Hersteller haben auf dieser Basis die Möglichkeit, die Kartendienste von Apple direkt in ihre Infotainmentsysteme einzubinden.

Damit geht Apple über die bisherige CarPlay-Integration hinaus. Während CarPlay Inhalte des iPhones auf das Fahrzeugdisplay bringt, soll Apple Karten künftig ein Teil der Fahrzeugsoftware werden und unabhängig vom Smartphone genutzt werden können.

Unsere Bilder zeigen die Navigation bei CarPlay Ultra

Apple nimmt Google ins Visier

Google Maps gehört seit Jahren zu den meistgenutzten Kartendiensten in Fahrzeugen, sei es über Android Automotive oder herstellereigene Infotainmentsysteme. Mit Partnerschaften wie der nun angekündigten Zusammenarbeit mit Ford baut Apple seine Präsenz in diesem Markt weiter aus.

Nach Angaben von Apple soll die Navigation unter anderem sprachbasierte Abbiegehinweise, aktuelle Verkehrs- und Störungsmeldungen, eine integrierte Suche nach Zielen sowie Informationen zu Orten bieten. Für Elektrofahrzeuge seien außerdem Funktionen wie eine an den Batteriestand angepasste Routenplanung und die Vorkonditionierung der Batterie vorgesehen, um Ladezeiten zu optimieren. Dabei haben die Fahrzeughersteller die Möglichkeit, die Darstellung von Apple Karten an das jeweilige Fahrzeugdesign anzupassen.

Apple-Navigation direkt integriert

Unabhängig von der neuen Integration soll CarPlay weiterhin Bestandteil der Ford-Fahrzeuge bleiben. Die neue Kartenintegration ersetzt CarPlay nicht, sondern ergänzt das System als direkt im Fahrzeug verfügbare Navigationslösung.

Ford gehört zu den ersten Herstellern, die das neue Softwarepaket einsetzen wollen. Die Integration soll zunächst auf der neuen Elektrofahrzeug-Plattform des Unternehmens verfügbar werden, deren Marktstart für 2027 vorgesehen ist.