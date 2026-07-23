Aqara bietet die bereits im vergangenen Jahr vorgestellte Schaltsteckdose Power Plug H2 EU jetzt zum Verkauf an. Der neue Zwischenstecker ist zum Preis von 32,99 Euro erhältlich. Wer lediglich eine einfache Schaltsteckdose sucht, findet günstigere Alternativen.

Matter oder Zigbee

Eine Besonderheit des Aqara Power Plug H2 EU ist die Unterstützung von zwei Funkstandards. Das Gerät kann wahlweise per Matter over Thread oder über Zigbee betrieben werden. Im Thread-Modus lässt sich die Steckdose laut Aqara direkt in kompatible Matter-Plattformen einbinden, ein Thread Border Router wie der HomePod wird dann allerdings vorausgesetzt. Wer stattdessen Zigbee nutzt, kann das Gerät mithilfe eines Aqara-Hubs verbinden und auf zusätzliche Funktionen innerhalb des Aqara-Ökosystems zugreifen.

Die Schaltsteckdose kann Verbraucher mit bis zu 3.680 Watt schalten. Darüber hinaus misst sie den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte. Die erfassten Daten stehen in der Aqara-App bereit.

Stromverbrauch messen und automatisieren

Auf Basis dieser Daten lassen sich beispielsweise Routinen auslösen. So lassen sich Geräte beispielsweise automatisch abschalten, wenn sie längere Zeit im Standby-Betrieb verbleiben oder nur wenig Energie verbrauchen. Auch zeitgesteuerte Abläufe wie das Einschalten einer Kaffeemaschine oder die Fernsteuerung von Lampen lassen sich in der Aqara-App einrichten.“

Laut Aqara ist der Power Plug H2 mit einem Überlast- und Überhitzungsschutz sowie einer Kindersicherung ausgestattet. Erkennt die Steckdose beispielsweise eine unzulässige Belastung, kann sie die Stromzufuhr automatisch unterbrechen.

RGB-Version mit farbiger Statusleuchte

Das Gehäuse ist so konzipiert, dass benachbarte Steckdosen in Mehrfachleisten oder Wanddosen in der Regel weiterhin nutzbar bleiben. Die seitlich platzierte LED-Statusleuchte zeigt den Schaltzustand an, lässt sich bei Bedarf aber auch vollständig deaktivieren, etwa für den Einsatz im Schlafzimmer oder Heimkino. Bei einer als RGB-Modell gekennzeichneten separaten Variante lässt sich die aktuelle Leistungsaufnahme offenbar farbcodiert über die Status-LED darstellen.