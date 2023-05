Apple Karten jetzt mit Club-Tipps und integriertem Konzertführer

Apple will seine Karten-App jetzt auch als musikalischen Reiseführer platzieren. In der standardmäßig mit iOS ausgelieferten Anwendung finden sich jetzt mehr als 40 neue Reiseführer, die speziell auf Veranstaltungsorte, Clubs und Konzerthäuser abheben.

Die sogenannten Apple Music Guides finden sich als separate Rubrik in der Karten-App und bieten zum Start eine vom Apple-Music-Team zusammengestellte, zehn Städte umfassende Auswahl an Kulturzentren, Clubs und Veranstaltungsorten. In Deutschland ist hier Berlin mit von der Partie, darüber hinaus stellt Apple entsprechende Orte in Chicago, Detroit, Los Angeles, Nashville, New York City,San Francisco, London, Paris, Wien, Tokio, Melbourne, Sydney und Mexiko-Stadt vor.

Bei den hier aufgeführten Veranstaltungsorten finden sich soweit vorhanden auch aktuelle Informationen zu anstehenden Konzerten. Die Daten hierfür werden von der Online-Plattform Bandsintown bereitgestellt. Vielleicht erinnert ihr euch: Apple hat im vergangenen Jahr eine Kooperation zwischen Shazam und Bandsintown angekündigt und in der Folge bereits Informationen zu Live-Veranstaltungen über die hauseigene App zur Musiksuche bereitgestellt. Die neue Integration in Apple Karten arbeitet mit dem selben Datenpool.

Konzert-Setlists vorab auf Apple Music

Abonnenten von Apple Music werden darüber hinaus im Bereich „Entdecken“ über die neue Rubrik Setlists stolpern. Apple verspricht an dieser Stelle eine Auswahl der wichtigsten laufenden Tourneen und will damit verbunden jeweils die Setlists der einzelnen Konzerte vorab veröffentlichen.

Damit verbunden kann man dann gleich die einzelnen Auftritte im Rahmen der Tourneen nach Ländern sortiert durchsuchen und sich wie wir es bereits aus Shazam kennen für eine Buchung zu den jeweiligen Ticket-Anbietern weiterleiten lassen sowie per Fingertipp einen Kalendereintrag für den Konzerttermin setzen.