EU will Messenger-Apps zur Interoperabilität zwingen

Die EU will Betreiber von Messenger-Diensten künftig dazu verpflichten, auf offene Schnittstellen zu setzen und eine Interoperabilität zwischen den verschiedenen Techniken zu gewährleisten. Ziel ist es, dass Nutzer über die jeweils von ihnen gewählte Messenger-App auch mit Benutzern anderer Plattformen Nachrichten austauschen, Dateien senden oder Videoanrufe tätigen können.

We have a deal on #DMA! Last trilogue with @Europarl_EN and @EUCouncil ended with a good, strong agreement.

Tune into our press conference tomorrow 8:45 😊 pic.twitter.com/krHHsOqG8u

— Margrethe Vestager (@vestager) March 24, 2022