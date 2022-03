Tile ermöglicht Suche nach unwissend mitgeführten Trackern

Während sich die AirTags auf den Möglichkeiten von Apple basierend wesentlich besser als Tile in iOS integriert zeigen, kann man den Tile-Trackern nennenswerte Vorteile im Alltag nicht absprechen. So sind diese von Grund auf besser für den jeweiligen Anwendungszweck konzipiert und beispielsweise als Schlüsselanhänger oder Kärtchen für den Geldbeutel erhältlich. Zudem spielen die Tile-Tracker bei Bedarf eine laute und wesentlich besser als die AirTags wahrnehmbare Melodie ab.

Wenn ein entsprechender Verdacht besteht, führt man die Suche nach unbekannten Tiles also am besten aus, wenn man das Haus oder einen entsprechenden Ort verlässt. Beim Start muss man dann zwischen den Optionen „Gehen“ und „Fahren“ wählen und sich anschließend über einen entsprechenden Zeitraum hinweg fortbewegen.

