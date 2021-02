Apples Unity-Wallpaper und bunte Armband-Kombis

Begleitend zur Unity-Edition der Apple Watch bietet Apple auch die passenden Wallpaper zum Download an. Wer sein Apple Gerät mit den dreifarbigen Hintergrundbildern ausstatten will, findet die Download im Apple-Watch-Bereich der deutschen Apple-Webseite.

Zum Thema passend geben wir hier gleich auch noch einen Leser-Tipp an euch weiter. Apples Sportarmbänder lassen sich nämlich farblich auch ganz nach eigenem Geschmack kombinieren. So hat sich ifun.de-Leser Marco das neu erhältliche Unity-Armband gekauft, um es mit einem bereits vorhandenen gelben Armband zu den Farben der jamaikanischen Flagge zu kombinieren. Die beiden übrig gebliebenen Teile lassen sich zu einer Deutschlandfahne kombinieren und bieten sich zum Beispiel für den Einsatz im Rahmen der (vielleicht dieses Jahr stattfindenden) Fußball-Europameisterschaft an.