„Apple-ID-Einstellungen aktualsieren“-Meldung nervt Nutzer

Konkret erhalten die betroffenen Nutzer in diesem Zusammenhang die Mitteilung „Manche Account-Dienste sind erst nach einer erneuten Anmeldung verfügbar“. Die Tatsache, dass die Autentifzierung mit korrekten Anmeldedaten keine dauerhafte Besserung bringt deutet darauf hin, dass hier einmal mehr ein Teil der beteiligten Apple-Dienste mit Fehlern kämpft. Das Problem besteht nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern provoziert weltweit Nachfragen von betroffenen Kunden, dementsprechend darf man davon ausgehen, dass Apple hier mit Nachdruck an einer Lösung arbeitet.

Die iCloud-Probleme bei Apple scheinen nicht abzureißen. Nachdem letzte Nacht wieder verschiedene iCloud-Dienste gestört waren, darunter Mail und Fotos, sehen sich aktuell vermehrt Nutzer mit verwirrenden Systemmeldungen konfrontiert. In den Einstellungen von iPhone und iPad erscheint beharrlich die Aufforderung, man solle seine Apple-ID-Einstellungen aktualisieren. Kommt man der darauffolgenden Passwort-Anfrage nach, so erscheint die Meldung oft schon kurze Zeit später erneut.

