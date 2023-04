Apple-Hörstudie: Schwarze und junge Anwender besonders betroffen

Seit Ende 2019 kooperieren Apple und die School of Public Health der University of Michigan und arbeiten gemeinsam an der so genannten Apple-Hörstudie. Für diese haben die Wissenschaftler der Universität rund 130.000 freiwilliger Teilnehmer rekrutiert, die die von der Apple Watch erfassten Informationen zur Umgebungslautstärke zur Untersuchung zur Verfügung stellen.

Jetzt liegen neue Erkenntnisse der Hörstudie vor. Diese konzentriert sich ausschließlich auf die Vereinigten Staaten und hat inzwischen so viele Messpunkte eingesammelt, dass die Wissenschaftler eine Interaktive Karte veröffentlicht haben, auf der sich die durchschnittliche Lautstärke-Belastung nicht nur im Bezug auf einzelne Bundesstaaten einsehen lassen, sondern auch nach Geschlecht, Ethnie und Alter.

30% erleben viel zu viel Lärm

Grundsätzlich stellen die Wissenschaftler fest, dass jeder dritte Erwachsene US-Bürger regelmäßig übermäßigen Lärmpegeln jenseits von 70 dBA ausgeliefert ist. Eine interessante Erkenntnis dabei: Am häufigsten wurde die Lärmbelastung in Bundesstaaten wie Kalifornien, Texas, Florida und New York festgestellt, die auch zu den bevölkerungsreichsten zählen.

Ethnizität beeinflusst Lärmbelastung

Während das Geschlecht der Studienteilnehmer so gut wie keinen Einfluss auf die Lärmbelastung hatte, wirken sich Alter und Ethnizität signifikant auf den tagtäglich erlebten Lärm aus. Über alle Teilnehmer der Studie hin gerechnet, erlebten 30 Prozent eine zu hohe Lärmbelastung. Unter den Schwarzen Teilnehmer lag der Prozentsatz bei 37 Prozent, während er bei asiatischen Teilnehmern nur 20 Prozent betrug.

Auch das Alter spielt eine Rolle

Auch das Alter spielt eine statistisch signifikante Rolle. Unter den Studienteilnehmer die das 65 Lebensjahr bereits erreicht hatten wurden nur 16 Prozent häufiger mit Lärmbelastungen konfrontiert, bei den 35 bis 44-jährigen lag dieser Wert mit 34 Prozent fast doppelt so hoch.