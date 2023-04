Neuer Stromrucksack: Anker mit günstigem MagSafe-Akku

So wird die neue Powerbank in den Farbvarianten Weiß und Schwarz für vergleichsweise günstige 35,99 Euro angeboten, beschränkt sich dafür allerdings auch auf eine Kapazität von 5.000 mAh.

Dies macht bereits die Produktbezeichnung deutlich. Die Anker 321 Magnetic Battery gehört zur Series 3, also den Basic-Produkten von Anker. Wer hochwertigere Materialien bevorzugt schaut sich in der Series 5 um. Experimente mit ausgefallenen Designs und Farben gibt es in der Series 6 . Die Series 7 ist Ankers High-End-Kategorie.

Der Zubehör-Anbieter Anker hat seine Auswahl an magnetischen Stromspendern für iPhone-Modelle mit MagSafe-Rückseite (also iPhone 12 und neuer) um einen neuen Akku erweitert, der das Portfolio um eine günstige Einsteiger-Option ergänzt.

