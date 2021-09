Apple-Guthaben: Während der Event-Woche mit seltenen 20% Bonus

Wo früher noch mit Vergünstigungen auf den Verkaufspreis geworben wurde, kommt inzwischen jedoch fast ausschließlich sogenanntes Bonus-Guthaben zum Zug. Zusätzlich zum bezahlten Karten-Wert bieten die Händler einen Bonus an, der entweder automatisch beim Einlösen der Karte oder manuell mit einem zweiten Code freigeschaltet wird und sich anschließend nicht nur zum Kauf der in den Stores beworbenen Güter nutzen lässt, sondern auch die monatlichen iCloud-Belastungen vergünstigt und etwa für Speicherplatz oder Abos wie Apple Arcade und Apple Music genutzt werden kann.

Nach wie vor bieten zahlreiche Einzelhändler, Supermärkte und Drogerie-Ketten die Apple-Guthabenkarten, mit denen sich im App Store und im iTunes Store einkaufen lässt, in wiederkehrenden Aktionsangeboten an. Reihum lösen sich dabei immer wieder die gleichen Namen ab. Neben REWE, Kaufland und LIDL, lassen sich die Karten häufig auch bei Rossmann EDEKA Netto und Aldi mitnehmen.

Insert

You are going to send email to