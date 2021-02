Comdirect startet neues App-Girokonto mit Apple Pay

Die Comdirect erweitert ihr Angebot um ein kostenloses Girokonto für Menschen unter 28 Jahren. Voraussetzung für die Gebührenfreiheit ist die aktive Nutzung des Kontos. Im Angebot inbegriffen sind eine Visa-Debitkarte mit Apple Pay sowie eine Giro-Debitkarte.

Man kann davon ausgehen, dass das zusätzliche Angebot der Comdirect auch als Reaktion auf die wachsende Verfügbarkeit alternative App-Konten mit günstigen oder gar keinen Nutzungsgebühren ist. Apple Pay gehört dabei mittlerweile eigentlich schon zum Standard. Die Comdirect will hier mit neuen Angeboten und verbesserten Serviceleistungen Schritt halten, so stellt die Bank in ihrer App jetzt auch einen Kartenkonfigurator bereit, mit dessen Hilfe sich Sicherheitsfunktionen konfigurieren lassen, beispielsweise die Aktivierung oder Deaktivierung von Online- und Kontaktloszahlungen für einzelne Karten.

Zusätzliche Attraktivität für Neukunden will die Bank damit schaffen, dass direkt nach Kontoeröffnung eine digitale Version der Visa-Debitkarte bereitgestellt wird, die sich dann auch sofort mit Apple Pay nutzen lässt.

Das neue Girokonto der Comdirect ist für Studenten, Praktikanten und Azubis bis zu einem Alter von 28 Jahren kostenlos, sofern monatlich mindestens 700 Euro eingehen, drei Zahlungen über Apple Pay bzw. Google Pay getätigt oder ein Trade bzw. eine Sparplanausführung abgewickelt werden. Ansonsten fallen monatliche Gebühren von 4,90 Euro an. Inbegriffen sind drei kostenlose Bargeldabhebungen pro Monat mit der Visa-Debitkarte sowie Abhebungen mit der Girocard an Geldautomaten der Cash Group sowie bei Shell-Tankstellen und im Einzelhandel.

Natürlich positioniert auch die Comdirect ihr kostenloses Konto aus Trittbrett für die Nutzung weiterer, kostenpflichtiger Dienste. So lassen sich in Verbindung mit dem Konto auch Zusatzpakete wie Garantieverlängerungen, uneingeschränkter Bargeldservice oder Reiseversicherungen buchen.

Das neue Angebot betrifft auch Bestandskunden der Bank. Kunden, die bereits ein Girokonto von Comdirect nutzen, werden über die Umstellung informiert und erhalten in den kommenden Wochen automatisch eine neue Bankkarte.