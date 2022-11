Apple-Guthaben mit Rabatt: Händler suchen neue Wege

Kaufland bewirbt die Aktion mit einer Gültigkeit von heute bis zum 23. November in seinem aktuellen Wochenprospekt. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass jeder Kunde nur einmal an der Aktion teilnehmen kann und man den Gutschein relativ zeitnah schon bis zum 14. Dezember einlösen muss.

Lohnenswert ist das Ganze in jedem Fall für regelmäßige Kunden bei Kaufland, ob man sich deswegen extra eine Kundenkarte holt, sei ansonsten dahingestellt. Zumindest gibt es die Kaufland Card auch in digitaler Form als Bestandteil der Kaufland-App .

Kaufland zeigt sich nun ebenfalls kreativ und bündelt eine Rabattaktion für Apple-Geschenkkarten mit der hauseigenen Kundenkarte „ Kaufland Card “. Nutzer der Kaufland Card erhalten beim Kauf von Apple-Guthaben 10 Prozent Rabatt in Form einer Gutschrift auf ihren nächsten Einkauf bei der Handelskette. Der Maximalbetrag dieser Gutschriften beträgt 10 Euro, wenn an sich für den Kauf einer Apple-Karte im Wert von 100 Euro entscheidet. Alternativ dazu gibt es 5 Euro beim Kauf einer Karte im Wert von 50 Euro und 2,50 Euro beim Kauf einer Apple-Karte für 25 Euro.

Wir hatten ja kürzlich über eine Aktion von Penny berichtet, in deren Rahmen man zwar den vollen Preis für die Apple-Gutscheinkarten bezahlen musste, dafür jedoch von einem indirekten Bonus in Form von zusätzlichen Payback-Punkten profitieren konnte. Für begrenzte Zeit konnten Nutzer des Bonusprogramms hier beim Kauf von Apple-Guthaben zusätzlich profitieren und Extra-Punkte absahnen.

Insert

You are going to send email to