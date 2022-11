Call-A-Bike: Die Bahn bringt Servicegebühren zurück

Die Bikesharing-Flotte der Deutschen Bahn, Call-A-Bike, hatte zuletzt mit umfangreichen Vandalismus-Problemen zu kämpfen. Diese nahmen im zweiten Quartal 2022 so stark zu, dass die Bahn ihr Geschäftsgebiet massiv verkleinern musste und Teile der Flotte erst gar nicht mehr zur Nutzung bereitstellte. Damals informierte die offizielle App des Miet-Fahrrad-Angebotes, dass immer mehr Räder erst gewaltsam geöffnet, dabei oft beschädigt und anschließend häufig geklaut würden.

Servicegebühren kommen zurück

Jetzt meldet sich die Bahn mit Call-A-Bike zurück und nutzt die laufende Kalenderwoche zur Wiedereinführung der sogenannten Servicegebühren, auf die während der Vandalismus-Welle teilweise verzichtet wurde.

So müssen Nutzer des Bikesharing-Angebotes ab dieser Woche wieder mit zusätzlichen Kosten rechnen, wenn die Räder außerhalb von Stationen abgestellt werden. In den Rückgabestationen wird keine Gebühr fällig. Wer die Räder innerhalb des Geschäftsgebietes (aber nicht in einer Station) abstellt, bezahlt damit wieder eine sogenannte Flex Fee von 1 Euro.

Call-A-Bike: Die aktuellen Preise

Wer ein geliehenes Rad hingegen in Parkverbotszonen stehen lässt muss 10 Euro bezahlen. Außerhalb des Stadtgebietes erhöht sich die Servicegebühr auf 25 Euro. Die Bahn hat die Kosten in dem aktualisierten Call-A-Bike Preisverzeichnis (PDF-Download) abgedruckt und geht zudem auch noch mal auf die Sonder-Situation in Berlin ein.

Berliner müssen zur Station

In der Hauptstadt sorgt eine Gesetzesänderung nämlich dafür, dass die Räder nicht mehr frei im Geschäftsgebiet zurückgelassen werden dürfen, sondern fortan verpflichtend an einer Station zurückgegeben werden müssen. Die Stadt will mit den neuen Vorgaben gegen zugestellte Gehwege vorgehen, auf denen nicht nur die Bikesharing-Flotte der Deutschen Bahn, sondern auch die E-Tretroller und Scooter zahlreicher Sharing-Anbieter oft achtlos stehen gelassen werden.