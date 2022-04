Apple-Guthaben mit Bonus auch bei EDEKA

Das EDEKA-Angebot läuft ausschließlich in den Filialen. Prüft damit verbunden auch, ob euer Händler vor Ort auch an der Aktion teilnimmt. Die Aktion wird im aktuellen Prospekt erwähnt.

Als Alternative zur Bestellung bei Amazon könnt ihr in dieser Woche auch bei EDEKA beim Kauf von Apple-Guthaben sparen. In den Filialen der Handelskette gibt es noch bis Samstag die mittlerweile üblichen zehn Prozent zusätzliches Guthaben beim Kauf von Guthabenkarten für den App Store und iTunes Store.

