Apple-Guthaben: Jetzt über amazon.de mit Bonusguthaben

Das Guthaben kann anschließend unter anderem dazu eingesetzt werden Apps, und App Store-Abonnements zu begleichen, zusätzlichen iCloud-Speicher zu bezahlen oder die Monatskosten für Streaming-Dienste wie Netflix über Apple abzurechnen und so weniger als bei der direkten Kreditkarten-Abbuchung zu bezahlen. Wie sich bestehende Netflix-Abonnements in App Store-Abos überführen lassen, haben wir erst kürzlich beschrieben:

Die noch bis zum 13. April, also bis zum übernächsten Mittwoch laufende Aktion git für Guthaben-Karten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro . Die entsprechenden Bonusbeträge in Höhe von jeweils 10 Prozent werden nach dem Einlösen der Karten automatisch der persönlichen Apple ID gutgeschrieben. Einzige Voraussetzung dafür: Die Karten müssen bis zum 27. April eingelöst werden.

Insert

You are going to send email to