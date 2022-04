Apple Arcade bekommt Gear.Club Stradale und Sonic Dash+

Eine Woche später folgen dann am 15. April die Billard-Simulation Pro Snooker & Pool 2022+ und der Bau-Simulator 2+ . Beide Titel sind bereits in kostenpflichtigen Standardversionen im App Store verfügbar und lassen sich über Apple Arcade ohne Kaufpreis und In-App-Käufe spielen. Pro Snooker & Pool wirbt mit einem einfachen Einstieg und gleichzeitig einer der realistischsten Spielerfahrungen, die den Titel auch für fortgeschrittene Spieler attraktiv machen soll. Beim Bausimulator gründet man sein eigenes Bauunternehmen und kann auf mehr als 40 lizenzierte Baufahrzeuge von Herstellern wie Atlas, Liebherr und Caterpillar zugreifen.

Mit Gear.Club Stradale findet sich Apple Arcade bereits von dieser Woche an um einen attraktiven Racer erweitert. Spieler erweitern und optimieren ihre virtuelle Autosammlung in einer Villa in der Toskana, um sich in Straßenrennen mit Freunden zu messen. Die Entwickler versprechen auf Basis ihres intelligenten und realistischen Fahrassistenten „das beste Fahrerlebnis, das man auf Mobilgeräten bekommen kann“.

